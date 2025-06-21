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20:22, 21 июня 2025Экономика

ЕС посчитал торговые требования США невыполнимыми

Bloomberg: ЕС считает торговые требования США частично невыполнимыми
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает требования США в рамках торговых переговоров по пошлинам несбалансированными и частично невыполнимыми. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Источники заявили, что среди требований Вашингтона — меры, связанные с квотами на экспорт рыбы, которые в ЕС расценивают как несовместимые с правилами Всемирной торговой организации; невзаимные меры в отношении пошлин; серия требований в сфере экономической безопасности, которые чиновники ЕС называют нереалистичными», — сказано в сообщении

Сообщается, что даже при достижении соглашения часть американских пошлин останется в силе.

Ранее сообщалось, что из-за эскалации торговой войны и ужесточения импортных тарифов экономика США будет терять по 300-500 миллиардов долларов в год.

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