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16:52, 23 мая 2025Экономика

Потери США из-за введения 50-процентных тарифов на товары из ЕС оценили

Хазанов: США потеряют $500 млрд из-за 50-процентных тарифов на товары из ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Из-за очередного витка эскалации торговой войны и ужесточения импортных тарифов экономика США будет терять по 300-500 миллиардов долларов в год. Предполагаемые потери оценил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, его цитирует РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп рекомендовал установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов. С Брюсселем сложно вести дела, и все переговоры по поводу торговли «ни к чему не ведут», поэтому с 1 июня стоит обложить товары объединения новыми пошлинами, пояснил он.

«Установление подобных пошлин вызовет ответную реакцию со стороны властей Европейского союза, выведя торговую войну с США на новый виток с сильнейшими потерями для обеих сторон: однозначно пострадают самые различные отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая виноделием», — допустил Хазанов.

По мнению эксперта, суммарный объем финансовых потерь для Европейского союза может составить 300-500 миллиардов долларов в год. Столько же будет терять и США. Эти цифры не учитывают спад их валовых внутренних продуктов и рост безработицы.

Если продолжающиеся торговые переговоры с Вашингтоном не дадут удовлетворительного результата, Евросоюз собирается обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около 100 миллиардов евро. Пока в контексте продолжающихся переговоров ожидается, что большая часть тарифов, под действие которых уже попало почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро, останется в силе.

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