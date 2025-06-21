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15:16, 21 июня 2025Мир

Глава МИД Израиля прояснил позицию по смене власти в Иране

Глава МИД Саар: Смена власти в Иране пока не является целью Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смена власти в Иране пока не является целью в текущей военной операции Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в интервью немецкому изданию Bild.

«Военно-политический кабинет Израиля на сегодняшний день не определил смену режима в качестве цели в этой войне. По крайней мере, пока нет», — сказал глава МИД.

При этом дипломат отказался прямо ответить на вопрос, рассматривается ли духовный лидер Ирана Али Хаменеи как военная цель. Он добавил: «Мы никогда заранее не говорим о том, что мы будем делать».

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

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