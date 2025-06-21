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12:22, 21 июня 2025Мир

Глава МИД Турции раскрыл приведшую Ближний Восток на грань катастрофы проблему

Глава МИД Турции: Израильская проблема ставит Ближний Восток на грань катастрофы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Израильская проблема ставит регион Ближнего Востока на грань полной катастрофы. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего выступления на открытии 51-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает ТАСС.

«Сейчас Израиль ставит регион на грань полной катастрофы, нападая на нашего соседа Иран», — сообщил Фидан. Он отметил, что это нападение не является ни палестинской, ни ливанской, ни иранской, ни сирийской и не йеменской проблемой. По его словам, Турция выражает готовность к дипломатическим шагам. Он сказал, что во время консультаций Турция прежде всего обсудит твердую позицию и общие шаги, которые она предпринимает, чтобы остановить эту безудержную агрессию.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект, расположенный в иранском Исфахане.

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