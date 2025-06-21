Глава МИД Турции раскрыл приведшую Ближний Восток на грань катастрофы проблему

Глава МИД Турции: Израильская проблема ставит Ближний Восток на грань катастрофы

Израильская проблема ставит регион Ближнего Востока на грань полной катастрофы. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего выступления на открытии 51-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает ТАСС.

«Сейчас Израиль ставит регион на грань полной катастрофы, нападая на нашего соседа Иран», — сообщил Фидан. Он отметил, что это нападение не является ни палестинской, ни ливанской, ни иранской, ни сирийской и не йеменской проблемой. По его словам, Турция выражает готовность к дипломатическим шагам. Он сказал, что во время консультаций Турция прежде всего обсудит твердую позицию и общие шаги, которые она предпринимает, чтобы остановить эту безудержную агрессию.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект, расположенный в иранском Исфахане.