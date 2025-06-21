Импортозамещенный SJ-100 впервые пролетел почти через всю Россию

Ростех: SJ-100 совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8

Полностью импортозамещенный SJ-100 впервые пересек почти всю Россию на отечественных двигателях ПД-8. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха в Telegram-канале.

Самолет прибыл из Комсомольска-на-Амуре на аэродром в Жуковском, преодолев около 6000 километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске. Продолжительность полета составила около 9 часов.

«Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства нашей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)», — отметили в пресс-службе.

Полностью импортозамещенного SJ-100 впервые поднялся в воздух 23 апреля. Полет длился 40 минут на высоте до трех тысяч метров и скоростях до 500 километров в час. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в дальнейшем этот лайнер выполнит около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально низких и высоких температур.