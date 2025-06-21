Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 21 июня 2025Экономика

Импортозамещенный SJ-100 впервые пролетел почти через всю Россию

Ростех: SJ-100 совершил первый длительный полет на российских двигателях ПД-8
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Полностью импортозамещенный SJ-100 впервые пересек почти всю Россию на отечественных двигателях ПД-8. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха в Telegram-канале.

Самолет прибыл из Комсомольска-на-Амуре на аэродром в Жуковском, преодолев около 6000 километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске. Продолжительность полета составила около 9 часов.

«Это первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства нашей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)», — отметили в пресс-службе.

Полностью импортозамещенного SJ-100 впервые поднялся в воздух 23 апреля. Полет длился 40 минут на высоте до трех тысяч метров и скоростях до 500 километров в час. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в дальнейшем этот лайнер выполнит около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально низких и высоких температур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Что известно о российском беспилотнике?

    В США и Европе начали тайные обсуждения о свержении властей Ирана

    Импортозамещенный SJ-100 впервые пролетел почти через всю Россию

    Путин назвал русских и украинцев одним народом

    Украина атаковала беспилотниками сразу три региона России

    Валиева показала фото в мини-платье с вырезами на талии

    В Москве арестовали еще одного организатора хищений у бойцов СВО

    Россиянам назвали обязательный состав аптечки для путешествий

    В России назвали главные уроки СВО

    В Киеве поддержали слова Путина о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости