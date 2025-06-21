Иран изменил тактику в конфликте с Израилем

CNN: Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет из-за новой тактики

Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет из-за новой тактики, а не из-за уменьшения запасов. О новой стратегии Тегерана в вооруженном конфликте сообщает CNN со ссылкой на источник из иранского правительства.

Однако собеседник телеканала отметил, что Израилю не стоит радоваться такому решению. По словам чиновника, Иран перешел на более совершенные высокоточные ракеты — они будут нацелены на военные объекты и объекты безопасности.

«Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] "Праща Давида" и "Железный купол", поразив заранее определенную цель», — рассказал собеседник CNN.

Ранее в минздраве Ирана рассказали, что жертвами вооруженного конфликта стали тысячи граждан. Около 3500 человек пострадали, а 430 мирных жителей не удалось спасти.