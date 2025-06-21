Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 21 июня 2025Мир

Раскрыто число жертв Ирана с начала конфликта с Израилем

Минздрав Ирана: 430 человек погибли с начала конфликта с Израилем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: AHMED SAAD / Reuters

С начала вооруженного конфликта с Израилем в Иране погибли 430 человек и еще более 3500 — пострадали. Число жертв раскрыло иранское агентство Nour News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«С начала агрессии сионистского врага в отношении Ирана 430 человек погибли мученической смертью, более 3500 гражданских пострадали», — уточнили в ведомстве.

До этого власти Израиля заявили, что готовятся к затяжной военной кампании против Ирана.

По словам главы Генштаба Армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенанта Эяля Замира, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства исламской республики, Израиль ждет продолжительная и сложная военная операция. Он также указал на «экзистенциальную угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программы Тегерана».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

    США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

    Раскрыта праздничная программа дня рождения Галкина на Кипре

    ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

    Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

    Двоюродного брата Башара Асада задержали

    Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

    В России объяснили грамотность удара по крупнейшему украинскому НПЗ

    Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

    Песков раскрыл детали переговоров России с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости