Раскрыто число жертв Ирана с начала конфликта с Израилем

Минздрав Ирана: 430 человек погибли с начала конфликта с Израилем

С начала вооруженного конфликта с Израилем в Иране погибли 430 человек и еще более 3500 — пострадали. Число жертв раскрыло иранское агентство Nour News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«С начала агрессии сионистского врага в отношении Ирана 430 человек погибли мученической смертью, более 3500 гражданских пострадали», — уточнили в ведомстве.

До этого власти Израиля заявили, что готовятся к затяжной военной кампании против Ирана.

По словам главы Генштаба Армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенанта Эяля Замира, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства исламской республики, Израиль ждет продолжительная и сложная военная операция. Он также указал на «экзистенциальную угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программы Тегерана».