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01:18, 21 июня 2025Мир

Израиль заявил о подготовке к затяжной военной кампании против Ирана

Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир: Израиль готовится к длительной кампании против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана. Об этом заявил глава Генштаба Армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает The Financial Times (FT).

По его словам, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства исламской республики, Израиль ждет долгая и сложная операция. Замир отметил, что военные Израиля действуют в условиях масштабной угрозы со стороны Ирана. Он также указал на «экзистенциальную угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программы Тегерана».

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу». Он подчеркнул, что главной целью Израиля является ликвидация ядерной и ракетной программ Тегерана, назвав их «угрозой глобальной безопасности».

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