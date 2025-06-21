Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 21 июня 2025Мир

Описан сценарий сближения Ирана и Израиля без смены власти

Востоковед Лукьянов: Исламский режим в Иране допускал сотрудничество с Израилем
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Несмотря на объявление Израиля экзистенциальным врагом исламский режим в Иране на протяжении десятилетий поддерживал с ним прагматическое сотрудничество. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

По словам востоковеда, сближению двух стран способствовали общие враги — например, Ирак при Саддаме Хусейне или «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). В связи с этим можно допускать, что в какой-то момент исламские власти в Иране вновь смогут поддерживать конструктивное взаимодействие с Израилем.

«Пересмотр догматов не является необходимым условием для прагматичной политики исламской республики в отношении Израиля», — заметил эксперт.

Ранее американский дипломат Чез Фриман оценил шансы посредничества между Израилем и Ираном. По его мнению, израильские власти на данный момент препятствуют завершению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие для восстановления отношений с Украиной

    В Киеве поддержали слова Путина о Зеленском

    Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в регионах Сибири и Дальнего Востока

    «Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Якутском

    Описан сценарий сближения Ирана и Израиля без смены власти

    В Швейцарии захотели отменить защитный статус беженца для украинцев

    Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

    Россиянам раскрыли связь между лишним весом и алкоголем

    Названо стратегическое преимущество России в украинском конфликте

    В Иране пригрозили США ответным ударом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости