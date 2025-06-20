Американский дипломат оценил шансы на мирное урегулирование между Израилем и Ираном

Дипломат Чез Фриман: Израиль препятствует посредническим усилиям других стран

Израиль не стремится к завершению конфликта и препятствует мирным инициативам других стран, поэтому шансы на успешное посредничество сейчас невелики. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Иран хочет мира. Израиль — нет. Поэтому шансы на успешное посредничество сегодня крайне невелики», — кратко оценил он шансы успеха посреднических усилий.

При этом, по словам дипломата, сразу несколько государств заявляют о желании быть посредниками между сторонами конфликта. Кроме того, Иран уже предлагал провести встречу для обсуждения прекращения войны, однако сталкивается с израильской непримиримостью, а также с требованиями президента США Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции.

Ранее Чез Фриман назвал вероятных посредников между Израилем и Ираном. По его словам, ими могут быть некоторые арабские страны.