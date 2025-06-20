Американский дипломат раскрыл вероятных посредников между Израилем и Ираном

Дипломат Фриман: Катар и Оман могут стать посредниками между Израилем и Ираном

Катар и Оман могут стать посредниками в конфликте Израиля и Ирана. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Попытки посредничества уже предпринимают Оман и Катар», — раскрыл он вероятных посредников.

Еще одним миротворцем, по мнению дипломата, может быть и Россия. В то же время для мирного урегулирования и даже прекращения огня существует множество препятствий, главное из которых — нежелание Израиля завершения операции, считает эксперт.

Ранее Чез Фриман назвал ключевую цель Ирана в ходе нынешнего конфликта. По его словам, главным для него на данном этапе является выживание.