Американский дипломат описал одним словом цель Ирана в конфликте с Израилем

Дипломат Чез Фриман о главной цели Ирана в конфликте с Израилем: Это выживание

Для Ирана главной целью в конфликте с Израилем является выживание. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Цель Ирана — выживание», — описал он одним словом нынешнюю иранскую стратегию.

Вместе с тем, по мнению дипломата, Тегерану приходится укреплять свою независимость, а также восстанавливать обороноспособность, которая серьезно пострадала в результате последних ударов Израиля. При этом эксперт не исключил, что последствием израильской операции может стать решение иранских властей создать ядерное оружие сдерживания.

Ранее Чез Фриман назвал главное условие вступления США в израильско-иранских конфликт. По его словам, все зависит от решения президента Дональда Трампа.