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23:27, 21 июня 2025Мир

Израиль не захотел ждать две недели для решения Трампа о вступлении в конфликт с Ираном

Reuters: Израиль не хочет ждать вступления США в конфликт с Ираном
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Израильские чиновники провели «напряженный телефонный разговор» с Белым домом, в котором заявили, что не хотят ждать, пока президент США Дональд Трамп определится со вступлением Вашингтона в конфликт с Ираном, передает Reuters со ссылкой на источники. Власти Израиля считают, что у них есть ограниченное окно возможностей для проведения операции против закрытого ядерного иранского объекта в Фордо.

Собеседники агентства допускают одиночную военную операцию. По их словам, израильское превосходство в воздухе над большей частью Ирана делает ее более реальной, хотя все еще рискованной. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить весь объект, Израиль может нанести ему значительный ущерб, говорится в публикации.

При этом, как отмечает Reuters, США являются единственной страной, обладающей противобункерными бомбами, достаточно мощными, чтобы добраться до объекта.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Президент объяснил, что не хочет принимать решение сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

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