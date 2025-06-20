Трамп назвал Ирану максимальный срок для ядерной сделки

Трамп: США дадут Ирану максимум две недели на сделку по ядерной программе

США готовы дать Ирану максимум две недели для заключения сделки по ядерной программе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Президент объяснил, что не хочет принимать решение сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».