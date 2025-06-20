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23:46, 20 июня 2025Мир

Трамп назвал Ирану максимальный срок для ядерной сделки

Трамп: США дадут Ирану максимум две недели на сделку по ядерной программе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Nathan Howard / Reuters

США готовы дать Ирану максимум две недели для заключения сделки по ядерной программе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Президент объяснил, что не хочет принимать решение сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

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