Израиль раскрыл сроки завершения войны против Ирана

В офисе Нетаньяху заявили, что война против Ирана продлится как минимум неделю

По оценкам, война против Ирана продлится еще как минимум неделю, сообщает Channel 13 со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Подробности заявления не приводятся. Известно, что в ответ на удары Израиля по военно-морской базе в городе Бендер-Аббас, Иран заявил, что их целью может стать реактор в израильском Димоне.

Ранее стало известно, что в последние дни фиксируется активность, указывающая на то, что в военное противостояние между Израилем и Ираном могут напрямую вмешаться США.