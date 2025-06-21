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14:35, 21 июня 2025Культура

Известный актер поддержал Гогунского после слов о настроении женщин

Актер Оскар Кучера заявил, что слова Гогунского были вырваны из контекста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский. Фото: Сергей Пятаков / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера прокомментировал высказывания актера Виталия Гогунского, который снимался в сериале «Универ» на ТНТ, о недопустимости плохого настроения у женщин. Об этом он рассказал в интервью на шоу «Алена, Блин» журналистке Алене Жигаловой, запись которого доступна на YouTube.

По словам Кучеры, Гогунский прав, однако его слова могли быть вырваны из контекста. Актер предположил, что Гогунский предположительно имел в виду, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.

«Виталик сказал очень правильную вещь. А если нет, то в сад такого мужа», — отметил Кучера.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда сериала «Универ» посоветовал уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около мужа

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