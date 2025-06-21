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18:31, 21 июня 2025Экономика

Китай нашел новый рынок сбыта для своих дешевых электромобилей

Reuters: Китай стал поставлять в Бразилию дешевые электромобили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Китай начал поставлять в Бразилию дешевые машины, доставив в порт Итажаи партию электромобилей, эквивалентную 20 футбольным полям машин. Об этом сообщает Reuters.

Лидером экспансии выступает компания BYD, чьи поставки в страну выросли почти на 40 процентов в этом году и, по оценкам, уже составляют до 90 процентов всех зарегистрированных электрокаров на бразильском рынке.

Поставка в конце мая стала четвертой из судов китайского автопроизводителя, пришвартованных в Бразилии в этом году, и в общей сложности составила около 22 000 автомобилей, согласно расчетам Reuters.

Отмечается, что ввоз автомобилей вызвал тревогу среди представителей местной автомобильной индустрии и профсоюзов: они опасаются потери рабочих мест и снижения инвестиций в национальное производство.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла статус главного рынка сбыта китайских машин. Отмечалось, что суммарные объемы поставок китайских автомобилей на российский рынок просели почти на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошло года и опустились до отметки в 57 592 единицы.

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