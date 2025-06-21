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21:12, 21 июня 2025Россия

Мединский рассказал о ненависти к России в украинских учебниках

Мединский: Украинские учебники прививают детям ненависть к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Украинские учебники прививают детям ненависть к России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, Украина с детских лет воспитывает «ненависть к русскому народу». «Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что рано или поздно это прекратится, авторы этих пособий «канут в небытие».

Ранее в Совфеде рассказали о формировании у украинцев негативного отношения к России. Как уточнили сенаторы, в гражданах Украины на протяжении многих лет воспитывали ненависть к России.

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