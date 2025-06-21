Мединский рассказал о ненависти к России в украинских учебниках

Мединский: Украинские учебники прививают детям ненависть к России

Украинские учебники прививают детям ненависть к России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, Украина с детских лет воспитывает «ненависть к русскому народу». «Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что рано или поздно это прекратится, авторы этих пособий «канут в небытие».

Ранее в Совфеде рассказали о формировании у украинцев негативного отношения к России. Как уточнили сенаторы, в гражданах Украины на протяжении многих лет воспитывали ненависть к России.