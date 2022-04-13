В Совфеде рассказали о формировании у украинцев ненависти к России

Сенатор Цеков заявил, что в украинцах на протяжении многих лет воспитывали ненависть к РФ

В гражданах Украины на протяжении многих лет воспитывали ненависть к России. Об этом рассказал член Совета Федерации Сергей Цеков, пишет News.ru.

По словам сенатора, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует понять, что страна необходима Евросоюзу и США для войны с Россией. «Но вывод — возьмите или не возьмите — ЕС манит Украину к себе как козла дразнят морковкой. Манили и продолжают манить», — заключил Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках. Он отметил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан в ходе специальной операции СБУ.

В Луганской народной республики (ЛНР), в свою очередь, предположили, что о задержании Медведчука решили сообщить лишь сейчас для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».