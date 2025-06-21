Мединский рассказал о сроках появления новых учебников в школах

Мединский: Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся с 1 сентября

Новые учебники по истории для 5-9-х классов появятся в российских образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский со ссылкой на одного из авторов учебника, передает телеканал «Соловьев Live».

«Самое главное — с сентября в школах появится 5-9 класс... То есть, у нас будет закончена полная линейка обучения истории», — рассказал он о сроках.

В 2023 году новые учебники всеобщей истории и истории РФ для 10-х и 11-х классов поступили в российские школы перед началом учебного года. Тогда важность изучения школьниками программы по новому изданию объяснял лично президент страны Владимир Путин.