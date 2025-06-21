Мединский сравнил с пропагандой Геббельса фейки Киева об обмене телами

Мединский назвал «пропагандой Геббельса» фейки Украины вокруг обмена телами

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский сравнил фейки про обмен телами погибших военных, распространяемые Украиной, с пропагандой немецкого политика Йозефа Геббельса. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Украина через европейские СМИ распространяет слухи о том, что Москва передала Киеву тела российских военных, умышленно переодетых в украинскую форму. По его словам, цель таких заявлений — раскачивать общественное мнение украинцев. Мединский указал, что Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца.

Мединский напомнил, что подобным образом действовали пропагандисты Геббельса, которые предъявляли трупы польских офицеров со свежими газетами и документами и обвиняли в их расстреле сотрудников НКВД.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова отдать еще более трех тысяч тел украинских военнослужащих.