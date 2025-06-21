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04:52, 21 июня 2025Мир

Мединский сравнил с пропагандой Геббельса фейки Киева об обмене телами

Мединский назвал «пропагандой Геббельса» фейки Украины вокруг обмена телами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский сравнил фейки про обмен телами погибших военных, распространяемые Украиной, с пропагандой немецкого политика Йозефа Геббельса. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Украина через европейские СМИ распространяет слухи о том, что Москва передала Киеву тела российских военных, умышленно переодетых в украинскую форму. По его словам, цель таких заявлений — раскачивать общественное мнение украинцев. Мединский указал, что Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца.

Мединский напомнил, что подобным образом действовали пропагандисты Геббельса, которые предъявляли трупы польских офицеров со свежими газетами и документами и обвиняли в их расстреле сотрудников НКВД.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова отдать еще более трех тысяч тел украинских военнослужащих.

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