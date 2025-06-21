Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 21 июня 2025Россия

Медведев обвинил Европу в духовной деградации и назвал западных лидеров «уродцами»

Медведев: Европа превратилась в площадку для фрик-шоу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Европа утратила святость и превратилась в площадку для фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже. Об этом в субботу, 21 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Про Европу не говорю — там не осталось ничего святого. Их удел — фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа [президента Франции Эммануэля] Макрона и прочих урсул со стармерами», — написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что конфликт между Израилем и Ираном на самом деле никак не сказывается на положении России, пусть и констатация этого факта выглядит цинично.

До этого политик заявил, что властям Украины надо прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля, чтобы понять возможные последствия применения ими «грязной бомбы» на российской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

    США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

    Раскрыта праздничная программа дня рождения Галкина на Кипре

    ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

    Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

    Двоюродного брата Башара Асада задержали

    Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

    В России объяснили грамотность удара по крупнейшему украинскому НПЗ

    Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

    Песков раскрыл детали переговоров России с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости