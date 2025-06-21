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11:35, 21 июня 2025Россия

Медведев посоветовал властям Украины посетить Чернобыль

Медведев: Властям Украины надо прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Властям Украины надо прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля, чтобы понять возможные последствия применения ими «грязной бомбы» на российской территории. Такой совет Киеву дал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«О последствиях для будущей жизни и об экологии молчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны хорошо себе их представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — заявил зампред Совбеза.

Медведев также указал на то, что Россия ответит соразмерно на подобную «опасную провокацию» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив тактическое ядерное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил, что у Москвы нет подтвержденных данных о планах ВСУ применить «грязную бомбу» на российской территории.

При этом глава государства подчеркнул, что ответ России на возможное применение «грязной бомбы» со стороны Украины будет катастрофическим. Российский лидер выразил надежду, что до таких развитий событий никогда не дойдет.

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