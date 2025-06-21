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19:12, 21 июня 2025Россия

Медведев предложил Израилю и Ирану отказаться от ядерных программ

Медведев: Израилю и Ирану следовало бы вместе отказаться от ядерных программ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Израилю и Ирану следовало бы вместе отказаться от ядерных программ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ», — сказано в публикации.

При этом политик указывает, что Тегеран воспринимает свою ядерную программу как вопрос выживания и не откажется от нее ни при каких условиях.

Ранее Медведев заявил, что конфликт между Израилем и Ираном на самом деле никак не сказывается на положении России, пусть констатация этого факта и выглядит цинично.

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