Медведев предложил Израилю и Ирану отказаться от ядерных программ

Медведев: Израилю и Ирану следовало бы вместе отказаться от ядерных программ

Израилю и Ирану следовало бы вместе отказаться от ядерных программ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ», — сказано в публикации.

При этом политик указывает, что Тегеран воспринимает свою ядерную программу как вопрос выживания и не откажется от нее ни при каких условиях.

Ранее Медведев заявил, что конфликт между Израилем и Ираном на самом деле никак не сказывается на положении России, пусть констатация этого факта и выглядит цинично.