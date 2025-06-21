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16:56, 21 июня 2025Культура

Муцениеце ответила на попытки Прилучного привлечь ее к уголовной ответственности

Муцениеце и ее адвокат заявили, что жалобы Прилучного получили логичный отказ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце и ее адвокат Наталья Мелешкина ответили на попытки Павла Прилучного привлечь бывшую жену к уголовной ответственности. По их словам, жалобы актера получили логичный отказ, написали женщины в своих Instagram-аккаунтах (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юрист напомнила, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как затрагивает права несовершеннолетнего сына бывших супругов. В суде адвокат Муцениеце дала понять, что планы Прилучного провалились.

«Две прокуратуры уже рассмотрели эти жалобы и вынесли обоснованный и логичный отказ. Обращаем внимание, что все доказательства мы предоставляем суду и правоохранительным органам», — поделилась Мелешкина.

Муцениеце сделала репост этой публикации и подтвердила слова своей представительницы. «Самая достойная, тактичная! Справедливая! Все четко и по делу! Лучшая! Во избежание ложной информации всегда читайте Наталью!» — прокомментировала актриса.

Ранее актер Павел Прилучный обвинил бывшую жену Агату Муцениеце в клевете и заявил, что будет пытаться привлечь ее к уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

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