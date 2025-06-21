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12:35, 21 июня 2025Из жизни

Мужчина убирался в машине и разбогател на четыре миллиона рублей

В США мужчина убирался в машине и нашел счастливый лотерейный билет на $50 тыс.
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Житель Филадельфии, США, чуть не забыл счастливый лотерейный билет в машине. Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что нашел забытый билет, когда убирался в автомобиле. Он часто перемещается по работе между штатами. В одной из таких поездок он и решил поучаствовать в лотерее. Благодаря едва не потерянному билету мужчина разбогател на 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей).

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«Я был в восторге, когда понял, что выиграл, — признался победитель. — Я надеюсь, что это первая из многих побед». Он рассказал, что потратит призовые деньги на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара купил лотерейный билет во время работы на стройке и разбогател. На выигранные 25 миллионов рублей он погасит автомобильный кредит и построит дом, в котором будет жить с женой и двумя сыновьями.

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