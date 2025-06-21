Над российским городом прогремело около десяти взрывов

Shot: Около 10 взрывов прогремело над городом Льгов Курской области

Около 10 взрывов прогремело над городом Льгов Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили, что заметили яркие вспышки в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Министерство обороны сообщило о групповом ударе России по нефтезаводу в Полтавской области. Объект находился в городе Кременчуг — удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. 16 июня ведомство отчитывалось об ударах по пункту сбора беспилотных летальных аппаратов и учебному центру Вооруженных сил Украины.