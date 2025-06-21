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23:55, 21 июня 2025Мир

В США заявили об отсутствии в программе саммита НАТО заседания по Ближнему Востоку

Politico: На саммите НАТО в Гааге не будет заседания по Ближнему Востоку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arben Celi / Reuters

Заседание, посвященное конфликтам на Ближнем Востоке, отсутсвует в программе саммита НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как отметило издание, к настоящему моменту никаких официальных планов встречи глав государств — членов альянса для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке нет.

Собеседники издания добавили, что слова американского президента Дональда Трампа о потенциальной атаке на Иран «внесли новую неопределенность в саммит, который, как надеялись представители НАТО, пройдет по жесткому сценарию».

Ранее стало известно, что в последние дни фиксируется активность, указывающая на то, что в военное противостояние между Израилем и Ираном могут напрямую вмешаться США.

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