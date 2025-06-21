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19:17, 21 июня 2025Ценности

Названа приводящая к прыщам ошибка при готовке

NYP: Жир и масла от жарки блюд закупоривают поры, что приводит к прыщам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Хелена Уотсон назвала ошибку при готовке, которая приводит к акне на лице. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач заявила, что часто пациенты связывают появление прыщей с диетой, однако нередко причина кроется в самом процессе приготовления пищи. Дело в том, что масла и жир, которые остаются на посуде при жарке блюд, могут закупорить поры и привести к образованию несовершенств на коже — особенно в зоне подбородка и лба.

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В недавнем опросе Plumbworld 63 процента респондентов признались, что не моют лицо или волосы после готовки, даже когда жарят еду. А некоторые и вовсе не включают вытяжку, из-за чего частицы масла и жира оседают на волосах и коже.

Уотсон призвала читателей очищать кожу и мыть волосы после готовки. «Здоровье кожи зависит не только от того, что вы наносите на нее, но и от окружающей среды», — подытожила она.

Ранее была раскрыта оптимальная частота смены постельного белья.

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