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13:31, 18 июня 2025Забота о себе

Раскрыта оптимальная частота смены постельного белья

Врач Фернандес предупредил об аллергии и прыщах из-за грязного постельного белья
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Альваро Фернандес раскрыл оптимальную частоту смены постельного белья. Его слова приводит издание Vanitatis.

Как отметил Фернандес, на постельном белье остаются отмершие клетки кожи, пот, нанесенный на лицо или тело крем, слюна и волосы. В результате через некоторое время, если его не сменить, кровать станет рассадником бактерий и грибков, предупредил врач.

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По словам медика, сон в грязной кровати может вызвать раздражение кожи, прыщи, зуд в носу и глазах, аллергию и затрудненное дыхание. Чтобы этого не произошло, постельное белье необходимо менять один раз в неделю. Однако тем, кто сильно потеет, спит без одежды или живет с домашними животными, это нужно делать еще чаще, заключил Фернандес.

Ранее дерматолог Айрис Гонсалес Вильянуэва рассказала, как бороться с повышенной потливостью. По ее словам, для этого стоит воспользоваться аппаратными процедурами.

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