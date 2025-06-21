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14:45, 21 июня 2025Экономика

Один из богатейших людей России рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе

Бизнесмен Мордашов: Компания потеряла $7 млрд из-за неосторожности в 2000-х
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Из-за неосторожности в начале 2000-х компания потеряла около семи миллиардов долларов в кризис. О самой дорогой ошибке в бизнесе рассказал российский бизнесмен, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

Миллиардер напомнил, что в начале 2000-х годов компания активно участвовала в слияниях и поглощениях в металлургии, в том числе за рубежом. «И потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов за рубежом оказались неэффективными. И мы потеряли порядка семи миллиардов долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта — самая большая», — подчеркнул Мордашов.

Бизнесмен добавил, что эта ситуация научила его быть осторожным. Сейчас, по его словам, даже в период спада, у компании нет никаких финансовых трудностей и долгов.

По итогам 2024 года Алексей Мордашов стал самым разбогатевшим российским миллиардером согласно актуальным данным рейтинга Bloomberg. Как следует из материалов, состояние бизнесмена выросло на 4,43 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда, что позволило ему подняться с четвертой на вторую строчку в перечне самых богатых граждан РФ.

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