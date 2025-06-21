Польский театр убрал украинский флаг из-за угроз

Польский театр имени Юлиуша Словацкого убрал украинский флаг с фасада здания из-за
поступающих угроз. Об этом сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Он рассказал, что принял соответствующее решение «с болью и стыдом», однако это было необходимо для обеспечения безопасности сотрудников и имущества.
Глуховский уточнил, что теперь украинский флаг будет размещен внутри здания рядом с польским. Он также подчеркнул, что театр продолжит оказывать поддержку украинской стороне.
В мае в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна во время акции снял с мэрии украинский флаг под аплодисменты толпы.