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00:27, 21 июня 2025Мир

Польский театр убрал украинский флаг из-за угроз

Театр в Кракове снял украинский флаг с фасада здания из-за угроз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский театр имени Юлиуша Словацкого убрал украинский флаг с фасада здания из-за
поступающих угроз. Об этом сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Он рассказал, что принял соответствующее решение «с болью и стыдом», однако это было необходимо для обеспечения безопасности сотрудников и имущества.

Глуховский уточнил, что теперь украинский флаг будет размещен внутри здания рядом с польским. Он также подчеркнул, что театр продолжит оказывать поддержку украинской стороне.

В мае в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна во время акции снял с мэрии украинский флаг под аплодисменты толпы.

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