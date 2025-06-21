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16:31, 21 июня 2025Мир

Посол ЕС пригрозил Грузии потерей шанса стать членом Евросоюза

Посол ЕС: Грузия рискует на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия рискует на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, сообщает в субботу, 21 июня, ТАСС.

«Сегодня евроинтеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза», — пригрозил он, утверждая при этом, что демократия в бывшей советской республике находится в опасности.

Европейский дипломат добавил, что 23 июня на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, возможно, будут обсуждаться вопросы, касающиеся Грузии. Среди них, в частности, дезинформация, направленная против ЕС, возможность введения санкций и судьба безвизового режима с республикой.

Ранее в июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз. Политик убежден, что все завидуют республике на фоне семипроцентного экономического роста наряду со снижением дефицита бюджета и государственного долга.

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