Работавший с Талызиной актер рассказал о последнем напутствии артистки

Актер Балицкий: Талызина дала мне совет, который оставил след в моей душе

Валентина Талызина была жестким и категоричным человеком, но опыт работы со звездой и ее последнее наставление осталось на всю жизнь в памяти, рассказал актер Юрий Балицкий. Своими воспоминаниями о Народной артистке России он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Актер рассказал, что снимался с Талызиной в детективном сериале «Знак истинного пути» в 2012 году. Балицкий вспоминает, что был очень рад участию в проекте со звездой кино и театра, поскольку это было шансом набраться у нее ценного опыта. По его словам, Валентина Илларионовна действительно смогла передать ему некоторые секреты актерского мастерства и важное напутствие.

«Это было круто, потому что действительно у нее был большой опыт, и попасть с ней в один кадр — это было просто счастье. Опыт был колоссальный. Однажды после съемок она мне сказала: никогда не продавай и не предавай свою душу, не иди на сделки с совестью, иначе последствия не разгребешь», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Балицкий также отметил, что характер у Валентины Илларионовны был достаточно жестким, взрывным, категоричным, и даже советы, которые давала актриса, были строгими. Тем не менее актер признался, что последнее напутствие, которое он услышал от Талызиной, оставило глубокий след в его душе и стало ориентиром не только в творческой карьере, но и по жизни.

Ранее сообщалось, что Народная артистка России Валентина Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет. В Моссовете назвали Талызину выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей, и выразили соболезнования родным и близким артистки.