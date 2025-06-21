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21:15, 21 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты темы встречи Лукашенко с Келлогом

Лукашенко и Келлог обсудили санкции, отношения с РФ и КНР и конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом санкции против Минска, отношения РФ и Китайской народной демократической республики (КНР), а также украинский конфликт. Такие темы раскрыл пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко вынес предупреждение специальному посланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу на встрече в Минске. Лукашенко выразил надежду, что его встреча с Келлогом будет открытой и искренней, и предупредил спецпосланника, что им стоит обойтись без ухищрений. «Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — отметил он.

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