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13:12, 21 июня 2025Бывший СССР

Рогов назвал Сумы исторически русским городом

Рогов: Сумы — исторически русский город, его жители ждут прихода России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: URA.RU / TASS

Сумы являются исторически русским городом, а его жители ждут прихода России. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости

«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — сказал он.

Также Рогов добавил, что вхождение в состав России могло бы стать для Сум шансом на развитие.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил взятие города Сумы на Украине. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — сказал российский лидер.

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