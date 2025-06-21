Рогов: Сумы — исторически русский город, его жители ждут прихода России

Сумы являются исторически русским городом, а его жители ждут прихода России. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости

«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — сказал он.

Также Рогов добавил, что вхождение в состав России могло бы стать для Сум шансом на развитие.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил взятие города Сумы на Украине. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — сказал российский лидер.