В Швейцарии захотели отменить защитный статус беженца для украинцев

NZZ: Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев

Правительство Швейцарии планирует отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP), сообщает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно. Отмечается, что большие части страны «были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными». «Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается», — говорится в статье.

По словам лидера фракции в парламенте Томаса Эши, те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища.

Ранее Совет Европейского союза продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира.