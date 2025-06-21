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06:43, 21 июня 2025Мир

В Швейцарии захотели отменить защитный статус беженца для украинцев

NZZ: Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ari Dinar / Unsplash

Правительство Швейцарии планирует отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP), сообщает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Инициаторы считают, что на Украине в настоящее время безопасно. Отмечается, что большие части страны «были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными». «Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается», — говорится в статье.

По словам лидера фракции в парламенте Томаса Эши, те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища.

Ранее Совет Европейского союза продлил действие программы предоставления убежища для украинцев до марта 2027 года. В заявлении отмечалось, что программа продолжит свое действие, несмотря на высказанную ранее инициативу Польши об отмене предоставления временной защиты для беженцев после заключения мира.

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