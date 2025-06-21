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22:42, 21 июня 2025Россия

Симоньян заявила о сложнейшей операции России против Запада

Симоньян: РФ де-факто находится в состоянии войны против Запада
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Россия ведет «сложнейшую операцию» и находится «де-факто в состоянии войны» со всем западным миром, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы, Украина продержалась бы три дня"... Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», — сказала она. По словам Симоньян, если же в Вашингтоне решат пойти на эскалацию в украинском вопросе, Россия будет бороться и не позволит отдать Донбасс и Крым «на растерзание».

Ранее Симоньян заявила, что уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, По ее мнению, уехавшие вернуться уже не смогут.

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