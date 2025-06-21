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23:36, 21 июня 2025Россия

Слуцкий обвинил Запад в разрушении государственности Украины

Слуцкий: Авантюра по насаждению гегемонии Запада через Украину потерпела крах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Авантюра по насаждению гегемонии Запада в Евразии потерпела крах, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий обвинил Запад в разрушении украинской государственности. По его словам, «идеологам братоубийственного проекта» необходимо признать тот факт, что их планы не реализовались.

«Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что заседание по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО отменено, а президент Украины Владимир Зеленский приглашен только на ужин по случаю открытия. По мнению Слуцкого, формальной причиной называется график американского лидера Дональда Трампа, но «реальной является, скорее, отсутствие приоритетов у новой американской администрации по поддержке войны».

Ранее Слуцкий заявил, что, если Германия начнет передавать ракеты Taurus Украине, Европу ждет чудовищная и безумная война.

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