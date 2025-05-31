Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставки Украине ракет Taurus

Слуцкий: Европу ждет чудовищная война, если Германия передаст Taurus Украине

Если Германия начнет передавать ракеты Taurus Украине, Европу ждет чудовищная и безумная война. Такое развитие событий предрек глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу «Россия 24».

«Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставку Taurus киевскому режиму», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, любое применение ракет Taurus невозможно без помощи западных специалистов, что означает вовлечение третьих сил в украинский конфликт.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальность ударов поставляемого на Украину оружия вглубь российский территории. Кроме того, канцлер назвал возможной передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.