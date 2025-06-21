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03:53, 21 июня 2025Силовые структуры

Суд арестовал имущество замглавы аппарата РЖД

Суд арестовал имущество замглавы административного аппарата РЖД Каменева

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Имущество заместителя руководителя административно-организационного аппарата «Российских железных дорог» (РЖД) Юрия Каменева арестовано по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

Судья принял решение удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.

Каменев обвиняется в получении взяток в особо крупных размерах и участии в преступной организации. Свою вину он не признает. Вместе с ним по делу проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и замдиректора по экономике и финансам управления Денис Стрельцов, а также заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании — Олег Кириллов и Алексей Савченко.

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