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15:51, 21 июня 2025Мир

Усомнившийся в смысле существования НАТО итальянский министр оправдался

Глава МО Италии Крозетто заявил, что его слова о НАТО не так интерпретировали
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава минобороны Италии, который усомнился в смысле существования НАТО, заявил, что его слова вырвали из контекста и неправильно интерпретировали. Так министр оправдал свою позицию в публикации в соцсети X.

Крозетто заявил, что СМИ растиражировали поверхностное и неверное изложение его слов. Министр имел в виду, что мир перешел от эпохи больших демократических и социальных побед к эпохе сильных держав. «У нас есть задача защищать эти достижения, на которых строится международное право. И если НАТО создавалась для обеспечения защиты и мира — или она растет и берет на себя эту задачу в глобальном масштабе и становится другой, когда статья 5 [НАТО] станет основой для ООН <…>, или мы не сможем достичь цели обеспечения безопасности всем в рамках правил, которые распространяются на всех», — пояснил Крозетто.

Днем ранее министр говорил о необходимости эволюции НАТО — он считает, что альянсу необходимо стать чем-то принципиально иным, организацией, которая возьмет «на себя задачу построения мира на мировом уровне». Иначе само существование НАТО не будет иметь смысла в новых условиях, когда США и Европа больше не в центре, а нужно выстраивать отношения с остальным миром.

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