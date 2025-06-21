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19:56, 21 июня 2025Мир

В Германии сочли высказывание Мерца об Израиле похожим на нацистское

20 человек подали заявления в прокуратуру ФРГ на Мерца из-за его высказывания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G7

Фото: Annegret Hilse / Reuters

20 немецких политиков и деятелей искусства подали заявления в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за того, что сочли его высказывания похожими на нацистские. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на соответствующие документы.

Жалоба, подписанная 20 деятелями культуры, музыкантами и публицистами, была направлена в федеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина. Поводом для обращения стали слова Мерца, сказанные журналистке немецкого телевидения на полях саммита «Большой семерки» G7 в Канаде.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, канцлер заявил: «Это та грязная работа, которую Израиль делает за всех нас», — повторив формулировку собеседницы. Критики сочли это высказывание бесчеловечным и в жалобе Мерцу вменяют нарушение принципов мирного сосуществования и использования риторики, схожей с лексикой нацистов.

Авторы жалобы требуют юридической оценки слов канцлера, указывая на возможное нарушение статьи 80 a Уголовного кодекса Германии, касающейся подстрекательства к агрессивной войне.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с Мерцем пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. Американский политик предположил, что годовщина этого события для немецкого народа является «не самым приятным днем».

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