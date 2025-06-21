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19:33, 21 июня 2025Мир

В группу из освобожденных Белоруссией заключенных вошли три гражданина Польши

Среди освобожденных Белоруссией 14 заключенных есть три гражданина Польши
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В группу из освобожденных Белоруссией заключенных вошли три гражданина Польши. Об этом сообщает МИД Польши.

«В группу из 14 заключенных, освобожденных сегодня белорусскими властями во главе с Сергеем Тихановским, вошли трое граждан Польши, освобождения которых добивались власти Республики Польша», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они были переданы в посольство США в Вильнюсе при участии представителя МИД страны. Ведомство выразило благодарность администрации президента США Дональда Трампа и лидеру Польши Анджею Дуде за оказанную помощь.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога освободил 14 политзаключенных. Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский.

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