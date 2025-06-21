В МИД высказались об участии России в саммите G20 в ЮАР

МИД: РФ постарается принять участие в саммите G20 на самом высоком уровне

Россия постарается принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР на самом высоком уровне. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«С учетом статуса самого мероприятия постараемся присутствовать на саммите, как это обычно у России бывает, на максимально высоком уровне, при том понимании, конечно, что для этого будут созданы все необходимые условия», — сказал дипломат.

Бердыев добавил, что ЮАР как страна БРИКС остается важным партнером России, с которым налажены прочные политические и экономические связи.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20, который состоится в ноябре в Йоханнесбурге, ЮАР. «На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам», — сказал Бердыев.