В Совфеде высказались о разнице в подходе России и Украины к дружбе народов

Сенатор Климов: На Украине большинство людей боится говорить правду

Россия действует с позиции добра, в то время как Украину представляют люди, захватившие власть с помощью неонацистов, именно поэтому такая разница в подходе к дружбе народов, объяснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство украинцев заинтересовано в дружественных отношениях с Россией. Об этом президент заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Sky News Arabia.

Сенатор считает, что разное отношение основывается на том, какую позицию занимают украинские власти. В Киеве, по его словам, действует режим, который основывает свои взгляды на идеологии неонацизма и занят разжиганием вражды.

«Мы ведем себя как люди, а они творят зло, поэтому мы их называем неонацистами и сатанистами. Причем я сейчас говорю не обо всем народе, а о тех, кто захватил власть. Там огромное количество людей боятся говорить то, что думают, и не ведают, что творят. С такими еще можно работать», — отметил Климов.

Сенатор провел историческую аналогию с Восточной Германией, которая стала одним из самых верных и надежных союзников Советского Союза вскоре после 1945 года. По его словам, там до сих пор остаются дружественные к России люди, и это является доказательством того, что отношения с украинцами возможно восстановить.

Ранее Путин выразил мнение, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.