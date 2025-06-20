Путин ответил на один вопрос фразой «в этом смысле вся Украина наша»

Путин: Русские и украинцы один народ, в этом смысле вся Украина наша

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, куда может дойти российская армия.

Глава государства подчеркнул, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле. Москва никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет, добавил Путин.

Ранее президент также заявлял, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО. Он также подчеркивал, что хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине.