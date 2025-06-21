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04:33, 21 июня 2025Мир

В США объяснили отказ НАТО принять Украину нежеланием войны с Россией

Foreign Affairs: НАТО не примет Украину из опасений конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Страны-участницы НАТО не примут Украину в блок из-за опасений перед возможным прямым конфликтом с Россией. Об этом заявил профессор международных отношений, бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан (Charles Kupchan) в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Он отметил, что внутри Североатлантического альянса так и не был достигнут консенсус о приглашении Украины присоединиться к нему. По словам Купчана, после многих лет обещаний Киеву Вашингтон, наконец, решил сменить курс, поскольку «не считает защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией».

Он высказал мнение, что отказ от идеи членства Украины в блоке облегчит переговоры о прекращении огня с Россией. При этом Купчан добавил, что из-за этого Киеву и его союзникам необходимо приступить к разработке других планов по обеспечению безопасности страны.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Отмечается, что в текущем проекте коммюнике саммита отсутствует широкое заявление о поддержке Киева.

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