Foreign Affairs: НАТО не примет Украину из опасений конфликта с Россией

Страны-участницы НАТО не примут Украину в блок из-за опасений перед возможным прямым конфликтом с Россией. Об этом заявил профессор международных отношений, бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан (Charles Kupchan) в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

Он отметил, что внутри Североатлантического альянса так и не был достигнут консенсус о приглашении Украины присоединиться к нему. По словам Купчана, после многих лет обещаний Киеву Вашингтон, наконец, решил сменить курс, поскольку «не считает защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией».

Он высказал мнение, что отказ от идеи членства Украины в блоке облегчит переговоры о прекращении огня с Россией. При этом Купчан добавил, что из-за этого Киеву и его союзникам необходимо приступить к разработке других планов по обеспечению безопасности страны.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Отмечается, что в текущем проекте коммюнике саммита отсутствует широкое заявление о поддержке Киева.