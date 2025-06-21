В центре Израиля произошел пожар после атаки Ирана

Times of Israel: В центре Израиля после обстрела со стороны Ирана загорелся дом

В доме, расположенном в центральной части Израиля, после обстрела со стороны Ирана произошел пожар. Об этом сообщает Times of Israel.

На месте работают спасатели. Отмечается, что пожар начался в результате попадания в квартиру частей ракеты после перехвата. В ночь на 20 июня в центральной части Израиля были слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги в связи с запуском ракет из Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Президент объяснил, что не хочет принимать решение сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.