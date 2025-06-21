Военблогер оценил последствия контратаки под Сумами для ВСУ

Подоляка: Контратака ВСУ под Сумами оборачивается их поражением на Донбассе

Военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале оценил последствия контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами.

«Контратака ВСУ под Сумами оборачивается их поражением на Донбассе... И это неизбежный итог падения численности ВСУ в последние более чем полгода», — написал он.

Подоляка добавил, что российские войска улучшают свое стратегическое положение в зоне проведения специальной военной операции (СВО), перемалывая противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России.

